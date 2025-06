Test Days al Bike Park Plan de Corones | il 21 e 22 giugno parte la stagione Gravity

Il 21 e 22 giugno, il Bike Park Plan de Corones apre le porte alla stagione gravity con i Test Days: un evento gratuito dedicato a tutti gli appassionati di mountain biking. Un'opportunità unica per esplorare i trail mozzafiato della rinomata destinazione altoatesina, testare le ultime novità in fatto di bici e attrezzature, e vivere emozioni indimenticabili. Non perdere questa occasione per iniziare al meglio la tua avventura estiva!

Il 21 e 22 giugno, il Bike Park Plan de Corones alza il sipario sulla nuova stagione di riding con i Test Days, un evento gratuito pensato per rider di ogni livello e appassionati di sport outdoor. Un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire i trail della rinomata destinazione altoatesina, provare bici e attrezzature di ultima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Test Days al Bike Park Plan de Corones: il 21 e 22 giugno parte la stagione Gravity

In questa notizia si parla di: test - days - bike - park

?KRONPLATZ BIKE PARK TEST DAYS Preparati a provare le bici più recenti sui spettacolari trail nel Kronplatz Bike Park! Scopri attrezzature innovative e trova la tua nuova bici preferita! Partecipa ai Kronplatz Bike Park Test Days – dove l’avventur Vai su Facebook

Test ride gratuiti Cube al Bike Park di Plan de Corones; Adrenalina e natura: il 21 e 22 giugno tornano i Test Days al Bike Park di Plan de Corones; Plan de Corones dà il via alla stagione Gravity con i Test Days.

Plan de Corones dà il via alla stagione Gravity con i Test Days - Il programma sul mondo bike e pejnsato per tutti ma la proposta e estesa a tutte le discipline outdoor: dal trekking al parapendio ... sportmediaset.mediaset.it scrive

TEST DAYS – BIKE PARK PLAN DE CORONES - Il Bike Park Plan de Corones ti aspetta il 21 e 22 giugno per i Test Days. Come scrive informazione.it