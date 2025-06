Terzo mandato Tajani | Trattativa politica non mi vendo per un piatto di lenticchie

Il futuro politico di Tajani si gioca su principi chiari e senza compromessi. In un clima di tensioni e alleanze in evoluzione, il politico romano ribadisce: “Non mi vendo per un piatto di lenticchie”. La sua fermezza nel difendere i valori e il programma crea un confine netto con le trattative di bassa lega, sottolineando che il suo impegno è con una visione condivisa, non con scorciatoie momentanee.

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2025 “Non è che io cambio idea sul terzo mandato se mi danno il sindaco di Verona o il sindaco di Milano: sono due cose completamente diverse, quindi non esiste questa ipotesi di trattativa. Le trattative sono sempre politiche: siccome il terzo mandato non è nel programma, se io devo accettare una cosa che non è il programma, è ovvio che poi gli alleati devono accettare una cosa che non è nel programma che noi proponiamo”. Lo ha chiarito Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Fi, parlando alla Camera dell'ipotesi di accordo nella maggioranza sul terzo mandato per i presidenti di Regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terzo mandato, Tajani: Trattativa politica, non mi vendo per un piatto di lenticchie

