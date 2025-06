Terzo mandato Tajani | non mi vendo per piatto di lenticchie

Antonio Tajani si mostra fermo e deciso: “Non mi vendo per un piatto di lenticchie”. La posizione del leader di FI sul terzo mandato è chiara, resistendo alle possibili pressioni e sottolineando che le sue scelte sono basate su valori e convinzioni, non su trattative di basso livello. In un panorama politico complesso, la sua determinazione rappresenta un punto di riferimento per chi crede nella coerenza e nel rispetto delle proprie idee.

ROMA, 18 GIU – “FI è contro il terzo mandato” e “non cambio idea se mi danno il sindaco di Verona o il sindaco di Milano: sono due cose completamente diverse, quindi non esiste questa ipotesi di trattativa”. Così il vicepremier Antonio Tajani, interpellato a margine dell’evento Consap, sull’ipotesi di accordo nella maggioranza sul terzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Terzo mandato, Tajani: “non mi vendo per piatto di lenticchie”

In questa notizia si parla di: terzo - mandato - tajani - vendo

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Terzo mandato, Tajani: 'Non mi vendo per un piatto di lenticchie. Se devo accettare cose fuori programma vale anche per alleati. #ANSA Vai su Facebook

Tajani sul terzo mandato, non mi vendo per piatto di lenticchie; La maggioranza litiga ancora sul terzo mandato, Tajani: Nessun baratto, non mi vendo per un piatto di lenticchie; Terzo mandato, Tajani: trattativa politica, non mi vendo per piatto lenticchie.

Terzo mandato, Tajani: “Trattativa politica, non mi vendo per un piatto di lenticchie” - Noi siamo contro non perché siamo contro qualcuno, ma perché ci sono incrostazioni di potere che rischiano poi ... Scrive msn.com

Tajani sul terzo mandato, non mi vendo per piatto di lenticchie - "FI è contro il terzo mandato" e "non cambio idea se mi danno il sindaco di Verona o il sindaco di Milano: sono due cose completamente diverse, quindi non esiste questa ipotesi ... Lo riporta corrieredellosport.it