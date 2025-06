Terzo mandato Tajani | Lega presenti emendamento noi non lo votiamo

Il dibattito sul terzo mandato si infiamma, con Tajani che chiude le porte a qualsiasi accordo con la Lega, dichiarando: “Noi non lo votiamo”. In un contesto politico sempre più teso, le divergenze tra i principali attori rischiano di ridisegnare gli equilibri istituzionali. La partita è aperta: quale sarà il futuro di questa cruciale proposta?

ROMA – “La Lega può presentare l’emendamento che vuole, noi non lo votiamo”. Così il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a margine di un evento alla Camera dei Deputati, a proposito della possibilità da parte del Carroccio di presentare un emendamento al ddl sull’adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali, all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Terzo mandato, Tajani: “Lega presenti emendamento, noi non lo votiamo”

