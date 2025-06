Terzo mandato continua spaccatura nel governo Tajani attacca Lega e FdI | Non mi vendo per un piatto di lenticchie - VIDEO

Il dibattito sul terzo mandato continua a scuotere le fondamenta del governo, con Tajani che non si lascia intenerire dalle pressioni e lancia un chiaro monito a Lega e FdI. La tensione sale, mentre si avvicina una decisione cruciale sulla possibile ricandidatura di Zaia in Veneto. In questo scenario di scontri e alleanze instabili, il futuro politico del Paese appare più incerto che mai. La partita è appena iniziata.

Una presa di posizione che suona come un monito agli alleati, in particolare alla Lega che spinge per una modifica della legge per permettere una nuova ricandidatura a Luca Zaia in Veneto Continua la spaccatura all'interno del governo sul terzo mandato. Il vicepremier e segretario di Forza It.

