Terzo mandato continua spaccatura nel governo Tajani attacca Lega e FdI | Non mi vendo per un piatto di lenticchie - VIDEO

La questione del terzo mandato si trasforma in un vero e proprio incendio tra alleati, con Tajani che lancia un forte monito a Lega e FDI, dichiarando: "Non mi vendo per un piatto di lenticchie". Una presa di posizione decisa, volta a consolidare le proprie idee e a riaccendere il dibattito interno al governo, mentre le tensioni sulla modifica della legge per Zaia rischiano di mettere a dura prova l’unità politica.

Una presa di posizione che suona come un monito agli alleati, in particolare alla Lega che spinge per una modifica della legge per permettere una nuova ricandidatura a Luca Zaia in Veneto Continua la spaccatura all'interno del governo sul terzo mandato. Il vicepremier e segretario di Forza Italia

