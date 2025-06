Terzo mandato | Ciriani sollecita proposta rapida preferibile esame parlamentare

Il tema del terzo mandato è al centro di un acceso dibattito politico, con la Lega che spinge per una riforma rapida e un'esame parlamentare urgente. Il ministro per i... sottolinea l'importanza di ricevere una proposta concreta nel minor tempo possibile, affinché si possa valutare con attenzione. La finestra di opportunità si sta per chiudere: la celerità nell'azione è essenziale per non perdere questa occasione storica.

Il tema del terzo mandato è "complesso, l'elezione diretta quasi ovunque nel mondo prevede un limite temporale. La Lega soprattutto insiste per il terzo mandato e noi abbiamo detto che se c'è una proposta siamo disposti anche a discuterne. Una proposta però non è ancora arrivata, quando ci sarà la valuteremo ma attenzione perché il tempo sta per scadere: se c'è un'iniziativa deve essere presentata in tempi molto rapidi". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani nel corso del programma Start su skytg24, sottolineando come sia preferibile un "esame parlamentare normale" e non un decreto legge su questo tema.

