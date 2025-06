Terrorismo internazionale un arresto a Perugia | Pronto a unirsi allo Stato Islamico

Una nuova minaccia si aggira tra le ombre di Perugia: un arresto per terrorismo internazionale e legami con lo Stato Islamico. I carabinieri e il ROS hanno agito prontamente, rafforzando il fronte contro il terrorismo. In un contesto di crescente preoccupazione, ogni azione è cruciale per la sicurezza nazionale. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere i cittadini da minacce globali.

I carabinieri di Perugia e quelli del Ros (il raggruppamento operativo speciale) hanno dato esecuzione una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di questa Procura, d’intesa con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Terrorismo internazionale, un arresto a Perugia: "Pronto a unirsi allo Stato Islamico"

