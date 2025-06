Terrore tra i fan Hulk Hogan dato per spacciato ma è tutto falso

Il mondo del wrestling ha vissuto momenti di paura e preoccupazione, dopo che voci infondate hanno insinuato il peggio su Hulk Hogan. Fan in allarme, ma la realtà è ben diversa: l’ex leggenda WWE si è semplicemente sottoposto a cure per problemi cronici al collo e alla schiena. La sua salute, fortunatamente, non è in pericolo e Hogan sta affrontando questa fase con il solito spirito combattivo.

I fan hanno temuto il peggio quando sono circolate voci secondo cui Hulk Hogan sarebbe in fin di vita a causa di complicazioni seguite a un intervento al collo. Tuttavia, sembra che queste voci siano completamente false, anche se effettivamente l’ex leggenda della WWE è stato ricoverato di recente. Secondo quanto riportato da TMZ Sports, Hogan è stato sì in ospedale questa settimana, ma solo per curare problemi cronici al collo e alla schiena, con cui convive ormai da anni. Addio a Hulk Hogan? No, solo voci infondate. Un portavoce di Hulk Hogan ha confermato che il 71enne non è affatto in fin di vita e che la situazione non è così grave come le indiscrezioni hanno lasciato intendere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Terrore tra i fan, Hulk Hogan dato per spacciato, ma è tutto falso

