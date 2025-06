Terranuova Traiana celebra la salvezza in Serie D e pianifica il futuro

Terranuova Traiana celebra con entusiasmo il traguardo storico della salvezza in Serie D, un risultato che testimonia la forza e la determinazione di una comunità unita. La cena biancorossa in piazza della Repubblica, sold out, ha trasformato la serata in una festa indimenticabile, suggellando un percorso fatto di sacrifici e passione. "Siamo felici di essere ancora qui," afferma il direttore generale Simone Finocchi, "perché la salvezza arriva nella stagione che ci troviamo alle spalle e guarda già al futuro."

La cena biancorossa in piazza della Repubblica ha fatto registrare il tutto esaurito. E nell’occasione il Terranuova Traiana ha fatto calare il sipario sulla stagione appena conclusa con il raggiungimento della storica salvezza in serie D. "È stata una bellissima festa - ha spiegato il direttore generale Simone Finocchi - Siamo contenti di essere ancora una volta qui, perché la salvezza arrivata nella stagione sportiva che ci troviamo alle spalle per noi equivale ad una vittoria. È giusto che la squadra abbia ricevuto un ultimo applauso da tutta la comunità di Terranuova". Finocchi ha poi affrontato il tema mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Traiana celebra la salvezza in Serie D e pianifica il futuro

In questa notizia si parla di: salvezza - terranuova - traiana - serie

Terranuova Traiana batte Figline 1-0 e conquista la salvezza in Serie D - Nella sfida calcistica tra Terranuova Traiana e Figline, due squadre pronte a battagliare sul campo, il 4-3-2-1 della formazione di casa si contrappone al 4-4-2 degli avversari.

ACCADDE OGGI domenica 16 giugno 2024: oggi, 12 mesi fa davanti ad oltre mille spettatori che gremivano in ogni ordine di posto lo stadio comunale Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, il Terranuova Traiana fa 1-1 contro il Giulianova e, dop Vai su Facebook

Terranuova Traiana celebra la salvezza in Serie D e pianifica il futuro; Francesco Timperanza lascia il Terranuova Traiana: addii e nuovi arrivi in Serie D; Venerdì a Terranuova la “Cena biancorossa”, si festeggia la salvezza del Terranuova Traiana.

Terranuova Traiana celebra la salvezza in Serie D e pianifica il futuro - E nell’occasione il Terranuova Traiana ha fatto calare il sipario sulla stagione appena conclusa con il raggiungim ... Da msn.com

Francesco Timperanza lascia il Terranuova Traiana: addii e nuovi arrivi in Serie D - Il portiere, tra gli artefici della salvezza in serie D, non rinnoverà per un’altra stagione con piazza Coralli. Riporta msn.com