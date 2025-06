Terni prima infiorata in città del Corpus Domini | Contagio positivo e coinvolgimento degli abitanti di Borgo Bovio

Terni si anima con la prima infiorata in città dedicata al Corpus Domini, un evento che ha coinvolto positivamente gli abitanti di Borgo Bovio e rafforzato il senso di comunità. Grazie alla sinergia tra il comitato dei commercianti, i residenti e la parrocchia di Santa Maria della Misericordia, la manifestazione di domenica 22 giugno alle ore 18 ha rappresentato un momento di unione e tradizione. Dalla chiesa, i partecipanti si muoveranno verso via...

Una sinergia tra il locale comitato dei commercianti, gli abitanti di Borgo Bovio e la parrocchia di Santa Maria della Misericordia. Domenica 22 giugno (ore 18) è stata organizzata l'infiorata del Corpus Domini, prima manifestazione in città. Dalla chiesa i partecipanti si muoveranno verso via.

