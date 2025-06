Terni distrugge gli specchietti delle auto parcheggiate | 40enne a torso nudo denunciato in via Centurini

A Terni, un episodio inquietante scuote la comunità: un uomo di 40 anni in stato di alterazione è stato denunciato per aver danneggiato gli specchietti delle auto parcheggiate in via Centurini. La pronta collaborazione dei cittadini ha permesso di individuare e segnalare l’autore del gesto, dimostrando quanto sia fondamentale l’unione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire sicurezza e rispetto del nostro spazio comune.

Un 40enne denunciato a Terni per danneggiamento aggravato: distrutti specchietti delle auto in via Centurini. Collaborazione decisiva dei cittadini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terni, distrugge gli specchietti delle auto parcheggiate: 40enne a torso nudo denunciato in via Centurini

