Ternana | confermare la difesa valutazioni di Liverani sui contratti in scadenza

Ternana si prepara a blindare la propria difesa, un elemento chiave del successo stagionale. Il reparto arretrato, autentico baluardo della squadra, ha dimostrato solidità e affidabilità, riflesso di un rendimento complessivo di alto livello. Tuttavia, il futuro dipende anche dalle valutazioni di Fabio Liverani, soprattutto sui contratti in scadenza, che potrebbero influenzare le strategie di conferma o rinnovo. La solidità difensiva potrebbe quindi essere la chiave per un'altra stagione all'altezza delle aspettative.

TERNI – Blindare. la difesa. Il reparto arretrato rossoverde ha avuto un ottimo rendimento complessivo e dunque sarebbe opportuno confermarne gli interpreti, ferme restando le fondamentali valutazioni di Fabio Liverani. Sono inequivocabili i numeri complessivi (23 reti subìte nella stagione regolare, miglior dato nei tre gironi), ma anche le poche vere occasioni concesse agli avversari. I difensori si sono espressi al meglio sia nell’ambito del credo tattico di Abate che in quello di Liverani. I presupposti non sembrano però condurre alla permanenza in blocco delle relative pedine. Il nuovo ds dovrà quasi certamente lavorare su eventuali prolungamenti dei contratti in scadenza, forse anche ricorrendo a spalmature dell’ingaggio come del resto accaduto anche un anno fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net