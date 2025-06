Teresanna Pugliese esagera all'Isola 2025 e Veronica Gentili la rimprovera | Così no questo è un insulto

La tensione è alle stelle nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2025, dove i conflitti tra concorrenti sono esplosi in tutta la loro intensità. Tra scontri verbali e momenti di grande frustrazione, Teresanna Pugliese ha superato ogni limite, scatenando la reazione decisa di Veronica Gentili, che ha deciso di intervenire duramente. Uno scontro che ha lasciato tutti senza parole, dimostrando quanto sia difficile mantenere la calma in un ambiente così teso. Continua a leggere per scoprire cosa è successo davvero.

La puntata dell'Isola dei famosi 2025 di mercoledì 18 giugno è stata carica di tensione. Quando anche Teresanna Pugliese ha esagerato, Veronica Gentili - stanca degli insulti tra i concorrenti - è intervenuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

