Teresa Sommario uccisa dal figlio che confessa | Avevamo litigato e ho preso l’accetta da boy scout

Una tranquilla comunità di Racale è sotto choc dopo il tragico omicidio di Teresa, donna di 53 anni, uccisa dal suo stesso figlio Filippo. La confessione sconvolgente del giovane, che ha ammesso di aver preso l’accetta durante un litigio, apre un inquietante quadro psicologico. Il legale: “Non comprendeva la gravità”. Un dramma che scuote le coscienze e invita a riflettere sulle fragilità mentali e sui segnali di allarme.

Racale, in provincia di Lecce, sconvolta per l’omicidio della donna di 53 anni per mano del figlio Filippo. Il legale del ragazzo: “Non ha compreso la gravità del gesto, appare come dissociato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it