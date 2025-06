Tenuta in vita da morta a causa della legge sull’aborto | ora suo figlio è nato ma lotta per sopravvivere

In un caso che scuote i cuori e pone questioni etiche al centro del dibattito, Adriana Smith, infermiera di 31 anni in Georgia, è stata mantenuta in vita dopo la sua morte cerebrale grazie a una legge sull'aborto che vieta l'interruzione dopo le sei settimane di gravidanza. Ora il suo neonato, Chance, nato prematuro, affronta una battaglia disperata per sopravvivere. Continua a leggere.

Adriana Smith, 31enne infermiera dello Stato USA della Georgia, è cerebralmente morta. Ma è stata tenuta in vita per una legge statale che vieta l’aborto dopo le sei settimane di gravidanza: incinta di 12 settimane, non poteva dunque essere staccata dai macchinari. Il figlio, Chance, è nato prematuro a fine gravidanza, pesa appena 800 grammi e ora lotta per vivere in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tenuta - vita - morta - legge

Adriana Smith, cerebralmente morta, è tenuta in vita perché per la Georgia non può abortire - Adriana Smith, dichiarata cerebralmente morta, resta in vita per la legge della Georgia, dove l’aborto è vietato dopo le restrizioni adottate nel 2022 con l’abolizione Roe vs Wade.

In Georgia Adriana Smith, una donna di 30 anni per la quale è stata dichiarata la morte cerebrale, dovrà essere mantenuta in vita per mesi per portare a termine la gravidanza. La sua famiglia è contraria ma non può scegliere, in ragione della legge dello stato Vai su Facebook

Abbiamo letto di tutto dalla solita destra. Che vogliamo vietare i dolci. Che è stalinismo. Che vogliamo togliere la libertà di scelta. Addirittura che “il Pd è la morte”. Noi, invece, abbiamo presentato una proposta di legge per la salute. Perché in Italia si consuma Vai su X

Tenuta in vita da morta a causa della legge sull’aborto: ora suo figlio è nato, ma lotta per sopravvivere; La donna cerebralmente morta tenuta in vita perché incinta, negli Stati Uniti; Tenuta in vita per partorire: perché Adriana Smith non può scegliere.

Tenuta in vita da morta a causa della legge sull’aborto: ora suo figlio è nato, ma lotta per sopravvivere - Ma è stata tenuta in vita per una legge statale che vieta l’aborto dopo le sei settimane di gravidanza: incinta d ... Secondo fanpage.it

Tenuta in "vita" per partorire: perché Adriana Smith non può scegliere - In Georgia, negli Stati Uniti, un'infermiera di 30 anni cerebralmente morta è tenuta attaccata a un respiratore per rispettare la legge dello Stato sull'aborto, che lo vieta dopo la sesta settimana. Segnala tg24.sky.it