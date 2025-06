Tentato omicidio a colpi di forbici cameriere condannato | Ma per me il vero colpevole è fuori

Un caso avvolto nel mistero scuote Colle Val d’Elsa: un tentato omicidio a colpi di forbici, condannato il cameriere nigeriano, ma il vero colpevole sembra ancora essere latitante. La sentenza, seppur definitiva, lascia aperti molti interrogativi e alimenta dubbi sulla giustizia. Ora, l’attenzione si sposta su chi si cela dietro questa vicenda intricata, perché in questo giallo, il finale potrebbe riservare ancora sorprese.

Siena, 18 giugno 2025 – «Il vero colpevole per noi è fuori», si limita a commentare l ’avvocato Stefano Borgheresi appena il giudice ha emesso la sentenza sul giallo di via Campana a Colle Val d’Elsa. Condannando con rito abbreviato l’imputato – un cameriere nigeriano di 33 anni dal settembre scorso in cella e ieri accompagnato in tribunale dalla polizia penitenziaria – a 9 anni e 4 mesi. Il pm Serena Menicucci ne aveva chiesti 9, senza attenuanti. Il gup Andrea Grandinetti ha disposto anche un risarcimento per la parte civile, assistita dall’avvocato Manfredi Biotti, di 15 mila euro in via definitiva più 2700 per le spese legali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentato omicidio a colpi di forbici, cameriere condannato: "Ma per me il vero colpevole è fuori”

