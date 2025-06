Tentato omicidio a colpi di forbici Cameriere condannato a 9 anni e 4 mesi | Ma per me il vero colpevole è fuori

Un dramma lungo mesi si è concluso con una sentenza che lascia aperti molti interrogativi. Il cameriere nigeriano di 33 anni, condannato a 9 anni e 4 mesi per tentato omicidio a colpi di forbici, ha visto la giustizia fare il suo corso. Tuttavia, per molti, il vero colpevole rimane fuori: “Il vero colpevole per noi è fuori”, afferma l’avvocato Stefano Borgheresi, ricordandoci che la verità potrebbe essere ancora nascosta.

di Laura Valdesi SIENA "Il vero colpevole per noi è fuori", si limita a commentare l'avvocato Stefano Borgheresi appena il giudice ha emesso la sentenza sul giallo di via Campana a Colle Val d'Elsa. Condannando con rito abbreviato l'imputato – un cameriere nigeriano di 33 anni dal settembre scorso in cella e ieri accompagnato in tribunale dalla polizia penitenziaria – a 9 anni e 4 mesi. Il pm Serena Menicucci ne aveva chiesti 9, senza attenuanti. Il gup Andrea Grandinetti ha disposto anche un risarcimento per la parte civile, assistita dall'avvocato Manfredi Biotti, di 15 mila euro in via definitiva più 2700 per le spese legali.

