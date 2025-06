Tentano rapina in villa bosniaci in fuga investono carabiniere

Una tentata rapina in una villa di Valle Martella si trasforma in un inseguimento drammatico: i bosniaci, in fuga e senza bottino, investono un carabiniere, che fortunatamente non riporta gravi ferite. Due dei malviventi sono stati subito arrestati, mentre altri due sono stati denunciati. La vicenda mette ancora una volta in evidenza i rischi e la crescente difficoltà di contrastare la criminalità in zone residenziali.

Hanno tentato una rapina in villa, nella fuga a mani vuote hanno investito un carabiniere. In manette due malviventi, all’opera in una villa di Valle Martella, al confine fra i comini di Roma e Monte Compatri. Altri due complici sono invece stati denunciati. Ladri in casa La chiamata al 112 da parte di un. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tentano rapina in villa, bosniaci in fuga investono carabiniere

Rapina nella villa dell'avvocato Bernardini De Pace. Aggredito e malmenato il custode - Nella notte tra venerdì e sabato, la villa dell'avvocato Bernardini de Pace ad Ameglia è stata teatro di una brutale rapina.

