Tentano la truffa del finto incidente ai danni di un anziano | coppia di pregiudicati denunciati

In un gesto che mette in luce la loro freddezza, una coppia di pregiudicati di Noto ha tentato di truffare un anziano pensionato con la classica tecnica del finto incidente. La loro azione è stata prontamente fermata dai carabinieri di Aci Sant’Antonio, che hanno denunciato i due 35enni per tentata truffa aggravata. La sicurezza dei nostri anziani è una priorità , e questi interventi dimostrano come le forze dell’ordine siano sempre vigili e pronte a intervenire.

I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno denunciato, un uomo e una donna, entrambi 35enni, residenti a Noto, per un  tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano pensionato. Una pattuglia, che stava percorrendo le vie del paese, ha scorto i due, entrambi pregiudicati, mentre cercavano di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tentano la truffa del finto incidente ai danni di un anziano: coppia di pregiudicati denunciati

In questa notizia si parla di: truffa - danni - anziano - pregiudicati

Direttrice sventa una truffa ai danni di un cliente di un ufficio postale in provincia di Frosinone. - Una direttrice di un ufficio postale in provincia di Frosinone ha sventato una truffa ai danni di un cliente.

Tentano la truffa del finto incidente ai danni di un anziano: coppia di pregiudicati denunciati; Truffe agli anziani, smantellata la centrale operativa in tutto il Sud: due indagati; Truffa del finto carabiniere ad Alcamo, 87enne consegna 21mila euro in contanti: arrestati due pregiudicati.

Tentano la “truffa dello specchietto” ai danni di un anziano: beccati e denunuciati dai Carabinieri - Il costante controllo del territorio da parte dei Carabinieri continua a rappresentare un presidio essenziale per la tutela delle fasce più deboli e la prevenzione dei reati predatori. Da gazzettinonline.it

Truffa dello specchietto ai danni di un anziano. Polizia di Stato: blocca e arresta 21enne pregiudicato - com) Brescia, 10 giugno 2025 – Durante il fine settimana appena trascorso gli Agenti del Commissariato di P. mi-lorenteggio.com scrive