Tensione abitativa e affitti brevi turistici Regione al lavoro su una legge condivisa

La regione si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella gestione degli affitti brevi turistici, cercando di bilanciare esigenze di ospitalità e tutela abitativa. Con l’obiettivo di creare una legge condivisa, il percorso si apre oggi a Bologna, dove gli assessori alle Politiche abitative si confrontano per tracciare le linee guida di un futuro più equo e sostenibile. È il primo passo verso un equilibrio possibile tra turismo e residenzialità.

Una legge "condivisa" sugli affitti brevi a uso turistico, che tenga insieme gli interessi di tutti gli attori coinvolti. E' l'obiettivo, sicuramente ambizioso, che si è dato la Regione per i prossimi mesi. Oggi a Bologna il primo appuntamento degli assessori regionali alle Politiche abitative.

In questa notizia si parla di: affitti - brevi - regione - condivisa

