Tennistavolo | i Mondiali 2027 si terranno in Kazakistan

Un evento storico che segna un nuovo capitolo nel mondo del tennistavolo: nel 2027, i Mondiali si svolgeranno per la prima volta in Kazakistan. Con il 54,68% dei voti, questa scelta rivoluzionaria dimostra come l’Asia Centrale stia emergendo come una nuova frontiera dello sport internazionale. Il Mondiale 2027 sarà molto …

World Table Tennis annuncia una prima volta storica: nel 2027 infatti, i Mondiali di tennistavolo si terranno in Kazakistan, come non era mai avvenuto prima. Lo stato dell’Asia Centrale, nell’assegnazione del torneo iridato che si terrà fra due anni, ha superato con il 54.68% dei voti la concorrenza della Francia (45.32%), degli Stati Uniti e del Brasile, con lo stato carioca che invece punterà ai Mondiali 2029. Il Mondiale 2027 sarà molto importante perché si terrà nell’anno precedente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e quindi inizierà a dare le dimensioni di quanto poi si potrà vedere nei successivi 12 mesi o poco più in California. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo: i Mondiali 2027 si terranno in Kazakistan

In questa notizia si parla di: mondiali - tennistavolo - terranno - kazakistan

Tennistavolo, i ranking mondiali aggiornati. Gli azzurri meglio piazzati - Mentre i Mondiali di tennistavolo 2025 a Doha sono in corso, le classifiche mondiali restano un punto di riferimento fondamentale.

Tennistavolo: i Mondiali 2027 si terranno in Kazakistan.

Tennistavolo, partiti ufficialmente i campionati mondiali master - Avremo dunque in campo diverse generazioni di appassionati del nostro sport e questi Mondiali sono la migliore dimostrazione di come il tennistavolo sia veramente per tutti. Da msn.com

Tennistavolo, a Roma un mondiale nel segno della pace e dell'inclusione - L’unica barriera sarà la rete che divide il campo da gioco, perché tra i 6100 atleti, provenienti da 110 ... Si legge su msn.com