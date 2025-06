Tennis Vip Cup 2025 | il grande tennis conquista Chia tra stelle e natura

Preparati a vivere un’esperienza unica: la Tennis VIP Cup 2025 trasforma Chia in un palcoscenico di eleganza e adrenalina, tra campi da sogno e star internazionali. Dal 15 al 19 giugno, il Veridia Resort accoglie sportivi e celebrità per un torneo esclusivo che unisce sport, glamour e natura incontaminata, regalando emozioni memorabili a tutti gli appassionati e non solo. La grande tennis conquista la Sardegna, e tu non puoi mancare!

In corso al Veridia Resort fino al 19 giugno, la Tennis VIP Cup porta sportivi e celebrità in Sardegna per un torneo esclusivo tra campi da sogno, partite spettacolari e momenti di puro lifestyle.

