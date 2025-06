Tennis Club Ancona | Dominio in Serie B1 e Sogno A2

traguardo incredibile, che dimostra il nostro spirito di squadra, determinazione e crescita costante. Dopo aver affrontato sfide importanti, il Tennis Club Ancona si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, puntando con entusiasmo verso la finale playoff per la promozione in A2. Un sogno diventato realtà , che ci spinge a credere ancora di più nelle nostre potenzialità .

Dal poker di singolari in Puglia alla finalissima playoff per la A2. Il Tennis Club Ancona ha chiuso da protagonista la regular season di Serie B1 demolendo il Galatina 5-1 nell'ultima giornata e conquistando il primo posto nel girone. Un traguardo che sa di impresa per una squadra promossa solo un anno fa. Ne parliamo con il capitano Matteo Baldini. Capitano, come giudica questa prima stagione in B1? "Conquistare il primo posto è stato un risultato inaspettato, soprattutto considerando che solo l'anno scorso abbiamo ottenuto la promozione e non sapevamo bene cosa aspettarci. I ragazzi che sono scesi in campo hanno dimostrato grande maturità , spirito di squadra e un forte senso di appartenenza.