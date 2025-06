Temptation Island Giada Giovanelli incinta | La gravidanza 4 anni dopo l’aborto

Temptation Island ha visto nascere storie di amore e rinascita, come quella di Giada Giovanelli e Francesco Branco. Dopo un doloroso aborto spontaneo quattro anni fa, la coppia sta per vivere una nuova emozionante avventura: la gravidanza imminente. Un percorso di speranza e resilienza che dimostra come il tempo possa trasformare le cicatrici in nuove voci di gioia. La loro testimonianza ci ricorda che ogni rinascita inizia con un passo coraggioso verso il futuro.

(Adnkronos) – Giada Giovanelli e Francesco Branco diventeranno presto genitori. La coppia, che ha partecipato a Temptation Island nel 2018, ha annunciato la notizia con un video pubblicato sui social a corredo di una didascalia in cui la giovane ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo, lo stesso giorno in cui 4 anni dopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

