Temporali a Palermo strade allagate e traffico in tilt | sottopassi chiusi ma l' app che li monitora non funziona

Palermo si trova nel caos a causa di un violento temporale che ha colpito la città, provocando strade allagate e traffico in tilt. Sottopassi chiusi e servizi di monitoraggio inattivi peggiorano la situazione. La città si prepara ad affrontare le conseguenze di questo fenomeno atmosferico improvviso, con residenti e pendolari alle prese con disagi e rallentamenti. È fondamentale seguire aggiornamenti ufficiali e adottare misure di sicurezza adeguate per garantirsi la propria incolumità.

Il doppio temporale che si è abbattuto sulla città, nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, ha provocato allagamenti e disagi in varie zone, a partire dalla circonvallazione. Dalle parti dell'ex motel Agip il traffico è andato in tilt. In via Adolfo Holm, l'acqua ha invaso completamente i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Temporali a Palermo, strade allagate e traffico in tilt: sottopassi chiusi, ma l'app che li monitora non funziona

