Tempestati dalle multe 7 milioni di euro incassati in un anno

Il Comune di Pistoia ha incassato oltre sette milioni di euro dalle multe nel 2024, segnando un incremento di 324 mila euro rispetto all’anno precedente. Questa cifra record testimonia l’intensificarsi delle misure di controllo e sanzione per tutelare la sicurezza e il decoro urbano. Un risultato che solleva importanti riflessioni sul ruolo della disciplina cittadina e sull’efficacia delle politiche di sicurezza stradale. Ma quali sono le implicazioni di questa crescita?

Pistoia, 18 giugno 2025 – Sono poco più di sette milioni i proventi che il Comune di Pistoia ha incassato nel corso dell’anno appena concluso andando ad incrementare di 324mila euro il precedente aggiornamento relativo al 2023: per la precisione 7 milioni e 79mila euro a fronte dei passati 6 milioni e 676mila euro. A dare questa ufficialità è la rendicontazione che, proprio in questi giorni, è stata presentata dal Ministero dell’Interno relativamente ai proventi delle violazioni del codice della strada: ricordiamo che, rispetto alle cifre che pubblichiamo in questo articolo, ci sono poi da decurtare quote del 50% per i soldi che sono reinvestiti dalle amministrazioni comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tempestati dalle multe, 7 milioni di euro incassati in un anno

