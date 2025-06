Telmo Pievani il filosofo della maturità | Mio figlio Luca ha scelto il testo su di me Strano paradosso non l’avrei detto Io? Avrei scritto il tema sul rispetto

Telmo Pievani, il celebre filosofo della maturità, ha vissuto un momento di sorpresa e riflessione: suo figlio Luca ha scelto il testo su di lui, un paradosso che lo ha colpito doppiamente. Un destino incrociato che dimostra come le storie familiari possano riservare sorprese inaspettate. Ma cosa avrebbe scommesso? Probabilmente, che avrebbe scritto di qualcosa di più convenzionale come il rispetto. La vita, però, sorprende sempre.

BERGAMO – “ Un paradosso stranissimo, che mi ha sorpreso due volte: alla fine mio figlio Luca ha scelto proprio la traccia con il mio testo. Non l'avrei mai detto”. Il filosofo, docente universitario e saggista Telmo Pievani sorride al destino incrociato: suo figlio si sta maturando al liceo scientifico Mascheroni di Bergamo e si è trovato sul foglio le parole del papà. Lei cosa avrebbe scommesso? “Ero certo avrebbe preferito un’altra traccia: un po’ per distanziarsi, un po' per imbarazzo. E invece ha voluto sfidarla, e va bene così. Forse l’ha scelta per osmosi: ne ha sentito parlare talmente tanto ed è un tema che fa parte del dialogo intergenerazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it