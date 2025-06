Teheran la denuncia di un medico italiano | Cosa stanno facendo alla mia compagna e a mio figlio

In un mondo spesso distante, la sofferenza di una famiglia italiana a Teheran ci ricorda il volto umano di una crisi internazionale. Simone, medico di Parma, combatte con tutte le sue forze per riportare a casa la compagna e il figlio, rimasti intrappolati in un vortice di tensioni e incertezze. La sua testimonianza ci emoziona e ci invita a riflettere sulla realtà invisibile di chi vive l'angoscia di essere lontano dai propri cari.

È il volto umano e struggente di una crisi internazionale che si consuma lontano dai riflettori quello raccontato da Simone, medico di Parma, che da giorni tenta disperatamente di riportare a casa la compagna e il figlio, rimasti bloccati a Teheran dopo l’attacco israeliano. « Mio figlio è il più piccolo italiano bloccato a Teheran in questo momento», racconta con la voce rotta dall’ansia. Sua moglie Ava e il bambino di appena un anno e mezzo si trovano ancora in Iran, senza certezze e senza assistenza consolare. Leggi anche: Khamenei, la rivelazione dell’ex 007 Marco Mancini: “Vi dico dov’è e chi sta con lui” Il viaggio in Iran per rivedere la famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Teheran, la denuncia di un medico italiano: “Cosa stanno facendo alla mia compagna e a mio figlio”

In questa notizia si parla di: teheran - medico - compagna - figlio

«La mia compagna e mio figlio di un anno e mezzo bloccati a Teheran»: la denuncia di un medico di Parma - Una famiglia italiana rimasta intrappolata a Teheran mentre il caos si diffonde tra le strade della capitale iraniana.

«La mia compagna e mio figlio di un anno e mezzo bloccati a Teheran»: la denuncia a Open di un medico di Parma Vai su X

Aggredisce compagna e madre di lei con delle forbici, poi si getta dalla finestra. «Non accettava la fine della relazione Vai su Facebook

«La mia compagna e mio figlio di un anno e mezzo bloccati a Teheran»: la denuncia a di un medico di Parma; Il nuovo presidente iraniano promette cambiamenti. Riuscirà a mantenerli?; La moglie del ricercatore arrestato in Iran: Papa Francesco ci aiuti.

«La mia compagna e mio figlio di un anno e mezzo bloccati a Teheran»: la denuncia a Open di un medico di Parma - Ecco i messaggi vocali inviati da Ava al partner con il racconto di queste ore di paura e di angoscia L'articolo «La mia com ... Segnala msn.com

Uccise il figlio della compagna: dopo 10 anni di carcere Antonio Rasero chiede un permesso premio - paziente, sulla fiducia reciproca, sul confronto tra diverse professionalità e su un uso consapevole dell ... Si legge su ilfattoquotidiano.it