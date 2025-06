Teatro Celebrazioni Sorridere pensando da Gotto a Neri Marcorè

Benvenuti al Celebrazioni, il teatro dove sorridere pensando diventa un'arte. Artisti come Silvio Orlando, Neri Marcoré e Andrea Pennacchi ci invitano a riscoprire le inquietudini nascoste dietro una risata, offrendo uno sguardo trasversale sulla vita quotidiana. Un luogo di incontri e sperimentazioni, dove le forme espressive si intrecciano per emozionare e riflettere. Ecco dunque l’undicesima stagione pronta a sorprendervi e farvi sorridere pensando.

‘Sorridere pensando’ potrebbe essere lo slogan del Celebrazioni. Perché artisti come Silvio Orlando, Neri Marcoré o Andrea Pennacchi, dietro a una risata, sanno suggerire inquietudini sopite e sviluppare uno sguardo trasversale sul quotidiano. Una vocazione che conferma il direttore artistico Filippo Vernassa quando parla di questo teatro come di "un luogo di commistioni e forme espressive tra le più disparate". Ecco dunque l’undicesima stagione firmata Theatricon (la società dove da quest’anno entra come nuovo socio Retropalco ): quindici appuntamenti di prosa, cinque di danza e un ricco cartellone di fuori abbonamento costituiscono l’ossatura di un cartellone forte dei risultati ottenuti dalla stagione appena conclusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it