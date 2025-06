TCL ridefinisce l' esperienza TV con i nuovi QD-MiniLED C7K con audio B&O

Scopri come TCL rivoluziona l’esperienza televisiva con i nuovi QD MiniLED C7K, dotati di audio Bampo. La gamma TV 2025 offre prestazioni straordinarie in ogni dettaglio, dal più compatto da 50 pollici fino all’imponente 115 pollici, il tutto a un prezzo accessibile. Perfetti per chi desidera qualità e innovazione senza compromessi, i televisori TCL C7K trasformano il modo di vivere il cinema e lo sport a casa.

La gamma di TV miniLED 2025 di TCL è la più completa di sempre e la serie C7K è il prodotto ideale per chi cerca il massimo delle prestazioni, al giusto prezzo, da 50 pollici fino a 115 pollici. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - TCL ridefinisce l'esperienza TV con i nuovi QD-MiniLED C7K con audio B&O

In questa notizia si parla di: miniled - ridefinisce - esperienza - audio

