Tavolo ex Ilva al Comune Casartigiani | Bene l’iniziativa del sindaco Ora coinvolgere tutta la città e varare una legge speciale per Taranto

Il sindaco Piero Bitetti dà il via a un'importante iniziativa a Taranto, chiedendo l'adozione di una Legge Speciale per la città. Un passo deciso per sostenere il territorio durante questa fase di transizione, coinvolgendo tutta la comunità cittadina. Ora è fondamentale unire le forze e trasformare questa proposta in azioni concrete, perché il futuro di Taranto merita un impegno collettivo e determinato. La vera sfida inizia ora.

Tarantini Time Quotidiano La provincia ionica necessita dell’istituzione urgente di una Legge Speciale per Taranto, ovvero un provvedimento straordinario che fornisca strumenti concreti per il mantenimento economico e sociale della città nella fase di transizione. Questo è quanto richiesto durante l’iniziativa tenutasi ieri pomeriggio, a Palazzo di Città, promossa dal neo sindaco Piero Bitetti, che ha scelto di aprire il suo mandato con un confronto pubblico sul futuro dello stabilimento ex Ilva. Iniziativa che Casartigiani ha accolto favorevolmente, perché si è trattato di un «gesto politico forte e necessario, che segna l’intenzione di affrontare con serietà e responsabilità il nodo centrale dello sviluppo economico, sociale e ambientale della città» come sottolinea il segretario provinciale Stefano Castronuovo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tavolo ex Ilva al Comune, Casartigiani: «Bene l’iniziativa del sindaco. Ora coinvolgere tutta la città e varare una legge speciale per Taranto»

