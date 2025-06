Tassi alle stelle e patate che bruciano: la stabilità dell’economia russa vacilla sotto il peso delle sanzioni e degli investimenti incerte. Mentre i banchieri fanno i conti con un disastro annunciato, le previsioni pessimistiche si fanno sempre più concrete. Alexander Vedyakhin, a capo di Sberbank, lancia l’allarme: il rischio di un rallentamento profondo è reale e potrebbe segnare una svolta drastica nel panorama finanziario globale.

L’economia russa potrebbe raffreddarsi più di quanto previsto a causa dei tassi d’interesse elevati e potrebbe far fatica a tornare su un sentiero di crescita. Non c’è nulla di che stupirsi, se non che l’allarme, decisamente rosso, arriva da Alexander Vedyakhin, gran capo di Sberbank, la principale banca russa. Sono mesi che questo giornale racconta, con cadenza periodica, le reali condizioni dell’economia dell’ex U, sempre più strozzata dalle sanzioni. Il doping è la produzione di armamenti, ma il Pil è falsato proprio perché riempito di steroidi. L’inflazione viaggia al 10% e con i tassi al 21%, contrarre o, peggio, rimborsare un prestito è pressoché impossibile. 🔗 Leggi su Formiche.net