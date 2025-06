Tari | chi paga di più chi meno chi se la gioca

A Colli al Metauro, le novità sulla Tari portano sollievo: aumenti ridotti al minimo per chi ha case grandi, sconti per chi produce meno rifiuti non riciclabili e una gestione più equa. Mentre altri comuni continuano a far salire le tariffe, qui si premia la sostenibilità e si alleggeriscono i contribuenti virtuosi. Una strategia che mira a coinvolgere tutti e a rendere più giusto il sistema di pagamento. Scopriamo insieme come cambiano le regole del gioco.

Aumenti ridotti al minimo sulla quota fissa (legata ai metri quadrati) per chi ha le case più grandi e, addirittura, una diminuzione per coloro che hanno superfici sotto i 100 metri quadrati. In più, c’è uno sconto dal 5 al 10% per i virtuosi che hanno contenuto la produzione di secco non riciclabile. Queste le novità, sul fronte Tari, per gli oltre 12mila abitanti di Colli al Metauro, dove, a differenza della gran parte dei comuni, in molti si troveranno a pagare cifre inferiori all’anno scorso. Domani sera alle 21 si riunirà il consiglio comunale, che dopo le comunicazioni del sindaco prevede come primo punto l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, in merito alla quale l’assessore al bilancio Emanuela Primavera spiega: "L’aumento di 114mila euro risultante dal Pef (il Piano economico finanziario) approvato dall’Ata, nel nostro Comune è stato coperto in gran parte dagli accertamenti sulla Tari degli anni passati, grazie ai quali il costo in più da ripartire sui cittadini è di soli 22mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tari: chi paga di più, chi meno, chi se la gioca

In questa notizia si parla di: tari - paga - meno - gioca

Caronno, 1 su 5 non paga la Tari, pignoramenti in vista - Caronno Pertusella sta affrontando una crescente crisi riguardo agli insoluti della Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti.

Si informa la cittadinanza che è stata emessa la rata di acconto TARI per l’anno 2025, con scadenza fissata al 30 giugno 2025. Da quest’anno è disponibile una nuova funzionalità: l’avviso di pagamento PagoPA può essere stampato autonomamente acceden Vai su Facebook

Tari: chi paga di più, chi meno, chi se la gioca; Tari fino a 595 euro: dove si paga di più per la tassa sui rifiuti; Cresce la spesa per i rifiuti, nel 2024 in media 329 euro a famiglia: a Catania la Tari più cara.

Tari: chi paga di più, chi meno, chi se la gioca - Domani il Consiglio di Colli al Metauro approva le nuove tariffe: aumenti per le case più grandi, sconti se si riduce il residuo secco ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Tari, un salasso che supera i 5 milioni di euro - E’ la cifra che il Comune conta di incassare entro la fine dell’anno alla luce degli adeguamenti del servizio: previste tre rate ... ilrestodelcarlino.it scrive