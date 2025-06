Tarantella Tarantella il singolo di Gigi D’Agostino e Terraròss

Preparati a scatenarti con “Tarantella Tarantella”, il nuovo singolo che unisce l’energia di Gigi D’Agostino e i Terraròss. Un mix esplosivo di musica dance e tradizione che promette di infiammare le piste da ballo questa calda estate 2025. La collaborazione tra questi artisti straordinari si traduce in un brano mai scontato, pensato per far divertire e coinvolgere. Perché l’estate è fatta per ballare senza pause!

Il Capitano non sembra volersi fermare più e ci regala nuove perle anno dopo anno, brani mai scontati e mai banali che hanno come principale intento quello di far ballare e divertire la gente. Ed ecco che arriva inaspettato, per l’inizio di questa calda estate 2025, “Tarantella Tarantella”, il nuovo, insolito ed entusiasmante singolo nato dalla collaborazione tra Gigi D’Agostino, il deejay più famoso d’Italia, e i Terraròss, uno dei gruppi indie-folk più interessanti del momento (e amatissimi da Madonna e non solo). Da un lato l’inconfondibile sound di Gigi Dag, il Capitano della musica dance, dall’altro i Terraròss, gruppo popolare impegnato nell’interpretazione e nel riadattamento dei brani della tradizione pugliese e nella composizione di nuovi secondo i medesimi canoni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Tarantella Tarantella”, il singolo di Gigi D’Agostino e Terraròss

