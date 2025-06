Tanti appuntamenti fino a domenica con l’ Orologio del tempo

"Lucca Historiae Fest" continuerà per tutta la settimana con un ricco calendario di eventi, rievocazioni, spettacoli itineranti e momenti divulgativi, trasformando Lucca in un grande palcoscenico della memoria storica, tra suggestioni medievali, atmosfere rinascimentali e incursioni nella storia moderna. Una festa della città, della sua identità e della passione per il passato, raccontata con uno sguardo contemporaneo. Le due mostre saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 19. Alle 18 di oggi appuntamento con "La pittura nel secolo di Castruccio". Domani, invece, alle 17,30 e alle 18,30 appuntamento alla Domus Romana.

