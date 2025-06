Tante storie e canti della Grande guerra

Sei pronto a rivivere le emozioni della Grande Guerra attraverso storie e canti che hanno attraversato il tempo? Un evento imperdibile, ricco di spettacolo e coinvolgimento, prenderà vita domenica sera alle 21 nel suggestivo Chiostro grande del Monastero del Lavello. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio tra memoria e musica, sostenuta da attori e cori di talento. Non mancare: un'esperienza che toccherà il cuore di tutti.

Storie e canti della Grande guerra. Le raccontano gli attori Carluccio Losa e Michele Maggioni e le cantano cento cantori della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco diretti da Mauro Bernasconi e del Coro Grigna di Lecco e Vous de la Valgranda di Ballabio diretti da Riccardo Invernizzi. Uno evento di grande impatto visivo ed emozionale a ingresso libero, in programma domenica sera alle 21 nel Chiostro grande del Monastero del Lavello a Calolziocorte. L'iniziativa propone una riflessione sulla guerra, partendo dalle storie e dai canti giunti dalle trincee della Prima guerra mondiale. Le più belle canzoni cantate dai soldati si intrecciano con le lettere inviate dal fronte alle persone che li attendono a casa, in un crescendo emotivo nel quale la vita vissuta sul campo viene rappresentata come crudo contraltare della narrazione ufficiale.

