Tamponamento tra un tir e un furgone in autostrada un ferito

Un violento tamponamento tra un tir e un furgone sull’autostrada A21, tra Castel San Giovanni e Stradella, ha provocato un ferito e richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi. La collisione, avvenuta al chilometro 137 in direzione Torino, ha causato disagi alla viabilità. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e garantire le necessarie cure. La sicurezza stradale resta una priorità fondamentale.

Incidente in A21, tra Castel San Giovanni e Stradella, al chilometro 137 in direzione Torino. Sul posto i soccorsi del 118 di Castello con l'ambulanza della Pubblica Assistenza e con l'auto.

