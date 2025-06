Tajani-Berlinguer alta tensione in diretta | Non accetto lezioni

Un acceso scontro in diretta televisiva ha animato la serata di ieri su Rete 4, tra Antonio Tajani e Bianca Berlinguer. Il confronto si è subito acceso quando il ministro degli Esteri ha dichiarato: “Non accetto lezioni”. Tra tensione e confronti serrati, emerge ancora una volta quanto le questioni internazionali possano divampare anche nello studio televisivo, lasciando gli spettatori col fiato sospeso…

News tv. – Un confronto tutt'altro che tranquillo quello andato in onda ieri sera su Rete 4, durante una nuova puntata del talk politico "È sempre Cartabianca", condotto da Bianca Berlinguer. Ospite della serata: il ministro degli Esteri Antonio Tajani, chiamato a esprimersi sul delicatissimo tema del conflitto in Medio Oriente, e in particolare sull'attacco di Israele all'Iran.

