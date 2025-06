Tagli all’organico degli insegnanti di religione | allarme dei sindacati per il 2025 26

Il taglio all’organico degli insegnanti di religione per il 2025/2026 preoccupa profondamente i sindacati, che temono ripercussioni sulla qualità dell’istruzione e sui diritti dei docenti. Dopo l’incontro del 17 giugno tra Ministero e rappresentanze sindacali, la riduzione dei posti si configura come un campanello d’allarme per l’intera comunità scolastica, che si prepara a fronteggiare un futuro incerto e complesso. La situazione richiede attenzione e una risposta tempestiva per tutelare il valore dell’educazione religiosa nel nostro sistema scolastico.

Il 17 giugno 2025, si è tenuto un incontro cruciale tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali, focalizzato sulla presentazione dei dati relativi all’organico degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 20252026. L’esito ha confermato un netto ridimensionamento dei posti disponibili, suscitando l’immediata e forte preoccupazione delle sigle sindacali, che . Tagli all’organico degli insegnanti di religione: allarme dei sindacati per il 202526 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Ecco un'analisi dettagliata degli organici degli insegnanti di religione cattolica (IRC) per il 2025/26 e l'impatto sul calo demografico nella scuola italiana.

