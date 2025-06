Tagikistan | ministro Esteri nuovo orizzonte per consolidati legami Cina-Asia centrale

Il secondo Vertice Cina-Asia centrale rappresenta un momento storico per la regione, segnando un nuovo orizzonte nelle relazioni tra Tagikistan, Cina e paesi dell'Asia centrale. Con il ministro degli Esteri Muhriddin che sottolinea l'importanza di questo consolidato partenariato, si apre una fase promettente di cooperazione e sviluppo condiviso. Tra i risultati più significativi, l'annuncio di tre nuovi centri di cooperazione da parte di Xi Jinping, puntando a ridurre la povertà e rafforzare gli scambi.

Il secondo Vertice Cina-Asia centrale segna "un evento storico" e apre un nuovo capitolo per un partenariato regionale consolidato nel tempo, ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri tagiko Sirojiddin Muhriddin fuori dalla sede del vertice ad Astana. Tra i risultati chiave del vertice vi e' stato l'annuncio da parte del presidente cinese Xi Jinping di tre nuovi centri di cooperazione incentrati sulla riduzione della poverta', sugli scambi educativi e sul controllo della desertificazione, insieme all'inaugurazione di una piattaforma di agevolazione degli scambi commerciali. Queste iniziative sono "molto importanti per ognuno di noi", ha affermato Muhriddin.

