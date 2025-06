Tabellone Europei calcio Under21 2025 | orari programma tv accoppiamenti dai quarti alla finale

Rimani aggiornato sugli Europei Under 21 2025 in Slovacchia, con il nostro tabellone completo! Scopri orari, programmazione TV e gli accoppiamenti dai quarti di finale alla finalissima, mentre i giovani talenti si sfidano per conquistare il titolo europeo. Non perdere i momenti più emozionanti di questa competizione che mette in luce il futuro del calcio europeo: l’Italia punta alla conquista del trofeo, e tu puoi seguirlo passo passo.

In Slovacchia, fino a sabato 28 giugno, si disputeranno gli Europei Under 21 2025 di calcio: l’Italia ha chiuso al secondo posto nel Gruppo A ed affronterĂ , nel match valido per i quarti di finale, la Germania, che questa sera ha vinto il Gruppo B. Le semifinali sono previste mercoledì 25 giugno, e, in caso di vittoria l’Italia affronterebbe la vincente del match tra Danimarca e Francia, mentre per gli azzurrini l’avversario dell’eventuale finale, prevista sabato 28, uscirĂ dall’altra parte del tabellone, che vede le sfide Portogallo-Paesi Bassi e Spagna-Inghilterra. La diretta tv degli Europei Under 21 2025 di calcio è affidata alla Rai, che trasmetterĂ 13 partite, tra le quali tutte quelle dell’Italia, in programma su Rai 2 HD, con possibilitĂ di spostamento su Rai 1 HD in caso di approdo degli azzurrini in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tabellone Europei calcio Under21 2025: orari, programma, tv, accoppiamenti dai quarti alla finale

In questa notizia si parla di: finale - europei - calcio - quarti

Rapporto, risultato e obiettivi come campioni europei assicurano il punto finale delle nazioni - La sfida tra obiettivi e risultati, come dimostrato dai campioni europei, rappresenta il punto cruciale delle nazioni che aspirano alla gloria.

PARATA SENSAZIONALE CHE VALE LA QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO ? L'Italia vince 1-0 contro la Slovacchia e si assicura l'accesso ai quarti di finale degli Europei Under 21 Così come contro la Romania, dove parò un calcio di rigore, Vai su Facebook

#Europei #Under21, l’#Italia chiude il girone al secondo posto e ora attende l’avversaria per i quarti di finale: il tabellone del torneo continentale Vai su X

Sorteggio secondo turno di qualificazione; Europei di Calcio Under 21, l’Italia vola ai quarti di finale: Inghilterra o Germania la prossima avversaria; Italia-Germania, i quarti: probabili formazioni, quando e dove vederla.

Italia-Germania ai quarti degli Europei U21. Inghilterra ko, sfiderà la Spagna - La selezione di Di Salvo supera gli inglesi e raggiunge gli Azzurrini di Nunziata. tuttosport.com scrive

Europei di Calcio Under 21, l’Italia vola ai quarti di finale: Inghilterra o Germania la prossima avversaria - Nunziata: “Dobbiamo migliorare delle cose, ma abbiamo fatto una grande partita” ... Come scrive ilfaroonline.it