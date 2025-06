SWITCH Sphaira 0.131 | Un Homebrew Menu per Nintendo Switch BUGFIX

Scopri Sphaira 0.13.1, l'homebrew menu per Nintendo Switch che ottimizza la gestione di giochi, app e file. Con questa versione, sono stati implementati importanti bug fix e miglioramenti, garantendo un‚Äôesperienza pi√Ļ stabile e performante. Se incontri problemi, ricorda di segnalare i bug dettagliando il tipo di CFW, versione firmware e descrizione. Aggiorna subito e sfrutta al massimo il potenziale della tua console!

Sphaira ¬†√® un pratico homebrew menu per Nintendo Switch che offre diverse funzionalit√† avanzate per la gestione di giochi, applicazioni e file. Con l‚Äôultima versione¬† 0.13.1, sono stati introdotti importanti bug fix e miglioramenti. ¬† Segnalazione Bug. Per qualsiasi segnalazione di bug, utilizza la sezione¬† issues ¬†e fornisci pi√Ļ dettagli possibili, tra cui: Tipo di CFW ¬†(Atmosphere, Rajnx, ecc.);. Versione CFW;. Versione Firmware;. Descrizione del bug e passaggi per riprodurlo.. ¬† Funzionalit√† di Rete. ¬† FTP. Puoi abilitare l‚ÄôFTP dal menu¬† Network. Utilizza la stessa configurazione di¬† ftpsrv ¬†( configftpsrvconfig. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: switch - homebrew - menu - nintendo

