SWITCH Sphaira 0.130 | Novità Bug Fix e Aggiornamenti delle Traduzioni

Sphaira, l’homebrew menu più apprezzato per Nintendo Switch, si presenta con la versione 0.13.0, portando novità entusiasmanti e miglioramenti significativi. Questa release mette a punto le funzionalità, corregge bug fastidiosi e aggiorna le traduzioni, offrendo un’esperienza più fluida e affidabile ai suoi utenti. Scopriamo insieme le novità più importanti di questa versione e come rendere ancora più efficiente la tua console. Preparati a esplorare tutte le nuove funzionalità!

Sphaira, il versatile homebrew menu per Nintendo Switch, ha raggiunto la versione 0.13.0 con una serie di miglioramenti, correzioni di bug e aggiornamenti delle traduzioni. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa nuova release. Correzioni di Bug. L'ultima versione di Sphaira risolve diversi problemi segnalati dagli utenti: Crash raro durante la chiusura dell'App Store. Problema nel menu Game Card che non permetteva di selezionare "Indietro" senza una game card inserita. Crash durante il download di temi da Themezer quando il nome del file conteneva il carattere "%". Blocco dell'HDD durante operazioni di copia, compressione o decompressione tra HDD causato da un deadlock in usbhsfs (presto risolto anche upstream).

