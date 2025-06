Svolta autoritaria in Argentina | Milei riforma la polizia dando il via libera ad arresti e perquisizioni senza mandato

In Argentina, una svolta autoritaria scuote il panorama politico: Javier Milei e Patricia Bullrich hanno lanciato una riforma della polizia che amplia i poteri delle forze dell’ordine, consentendo arresti e perquisizioni senza mandato. Una decisione che ha suscitato feroci dibattiti sulla tutela dei diritti civili e sulla sicurezza pubblica. Questa mossa segna un punto di svolta nel modo di affrontare la legalità nel Paese sudamericano, mettendo in discussione i tradizionali equilibri tra poteri e libertà individuali.

Svolta autoritaria in Argentina, dove il presidente Javier Milei e la ministra della Sicurezza Patricia Bullrich hanno annunciato un’imponente – quanto discussa – riforma della polizia, che permetterà agli agenti di effettuare perquisizioni e arresti senza mandato. Stando a quanto trapela sui media del Paese sudamericano, il decreto consentirà alle forze dell’ordine argentine di ottenere maggiori poteri nell’ambito della prevenzione dei reati negli spazi pubblici e digitali. . “Abbiamo deciso di riformare la storica Polizia Federale Argentina (PFA) per riconvertirla in una forza principalmente dedicata alle indagini criminali”, ha dichiarato il presidente Milei. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it