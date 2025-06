Sviluppo del territorio Provincia e Scuola Imt firmano importante intesa

Un nuovo capitolo si apre per il territorio di Lucca, grazie a un accordo strategico tra la Provincia e la Scuola IMT Alti Studi. Con una collaborazione triennale, l’intesa mira a potenziare servizi, promuovere l’innovazione e sviluppare sinergie tra istituzioni, studenti e cittadini. Un passo importante verso un futuro più prospero e sostenibile, che rafforza il legame tra formazione e sviluppo territoriale. Questo accordo rappresenta un’opportunità unica per tutto il territorio lucchese.

Un patto di collaborazione per migliorare i servizi offerti, integrare e sviluppare le rispettive attività . E' questo in estrema sintesi il significato dell' accordo-quadro sottoscritto ieri mattina a Palazzo Ducale, a Lucca, dal presidente della Provincia Marcello Pierucci e dal rettore della Scuola IMT Alti Studi Lucca Lorenzo Casini. L'intesa tra l'ente provinciale e la Scuola IMT avrà una durata di tre anni e contiene una serie di diritti e doveri da parte di entrambi i soggetti firmatari che collaboreranno per iniziative, azioni di programmazione, eventi di divulgazione scientifica, studi e analisi, progetti e varie attività , nonché per l'individuazione di soluzioni innovative e proposte che riguardano le tematiche di reciproco interesse.

