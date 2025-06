Svelati i nomi di tutti i tecnici dell’Inter dall’under 15 alla Primavera

La nuova era dell’Inter giovanile sta prendendo forma: dopo l’annuncio di Cristian Chivu come nuovo tecnico della prima squadra, è tempo di svelare i nomi dei responsabili delle altre categorie. Dall’Under 15 alla Primavera, ogni dettaglio sul roster tecnico emerge, portando chiarezza e entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Scopriamo insieme chi guiderà il vivaio nerazzurro in questa stimolante stagione di crescita e successi.

Il rebus sulla conduzione tecnica della prima squadra è già stato sciolto da giorni con l'ingaggio dell'ex allenatore del Parma ed ex calciatore nerazzurro Cristian Chivu. Adesso la dirigenza ha scoperto il velo anche sul panorama di chi allenerà le varie squadre giovanili sino alla Primavera. Come riferisce Fc Inter 1908, quest'ultima non sarà più allenata da Andrea Zanchetta che approderà al Novara dopo essersi seduto sulle panchine delle giovanili di Cremonese, Juventus, Alessandria, Hellas Verona e delle varie rappresentative giovanili nerazzurre dall'under 17 sino, appunto, alla Primavera.