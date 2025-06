Svelata la stagione teatrale al Garibaldi | il primo appuntamento è con Alessio Boni

Svelata la stagione teatrale al Garibaldi: il primo appuntamento è con Alessio Boni. Questa mattina, nel suggestivo Salone degli Specchi, è stata presentata la programmazione 2025/26 del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, promettendo spettacoli imperdibili e grandi emozioni. Un evento che anticipa un'annata all'insegna dell’arte e della cultura, pronta a coinvolgere e sorprendere il pubblico. La stagione sta per aprire le sue porte, e il meglio deve ancora venire!

È stata presentata questa mattina (18 giugno), nella splendida cornice del Salone degli Specchi, la nuova stagione teatrale 202526 del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, alla presenza del direttore del Teatro Pubblico Campano, Alfredo Balsamo, del co-direttore Fabrizia Pompilio, del. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Svelata la stagione teatrale al Garibaldi: il primo appuntamento è con Alessio Boni

In questa notizia si parla di: stagione - teatrale - garibaldi - svelata

Presentata la nuova stagione teatrale della Sala Umberto: qualità, nomi prestigiosi e accessibilità - Roma, 14 maggio 2025 – La Sala Umberto svela la sua nuova stagione teatrale, diretta da Alessandro Longobardi.

Svelata la stagione teatrale al Garibaldi: il primo appuntamento è con Alessio Boni; LO SPETTACOLO. “Alcesti svelata”: grande successo per alunni e alunne del Laboratorio di Teatro Classico del Liceo “Vittorio Emanuele II-Garibaldi”; Liceo Vittorio Emanuele II, gli alunni del laboratorio classico tornano ad esibirsi con “Alcesti svelata”.

Sandrelli, Piccolo e Benvegnù. Stagione svelata - Amanda Sandrelli, Ottavia Piccolo e Paolo Benvegnù presentano la stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino. Secondo lanazione.it

Svelata la nuova stagione teatrale, abbonamenti in vendita da giovedì - Emozionata l’assessora alla cultura, Carlotta Lanciotti che ha affermato: «La presentazione della stagione teatrale per me è un grande punto di partenza e un bellissimo risultato raggiunto con i ... Segnala corriereadriatico.it