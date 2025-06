Superman | Clark Kent e Lois Lane si scontrano in una nuova clip esclusiva del film

Una nuova clip del reboot di Superman, diretto da James Gunn, svela una scena imperdibile tra Clark Kent e Lois Lane, interpretati da David. Tra tensione, ironia e scintille, i protagonisti rivelano un’intensa chimica che promette di catturare il pubblico. Questa anteprima esclusiva mette in luce il rapporto complesso tra il supereroe e la giornalista, lasciando tutti con il fiato sospeso: preparatevi a scoprire cosa accadrà quando il mondo di Superman si svelerà sul grande schermo.

È stata rilasciata una nuova scena del film diretto da James Gunn: tensione e scintille tra i protagonisti Clark Kent e Lois Lane. Una nuova clip dal reboot di Superman ha fatto il suo debutto online, offrendo un primo sguardo a una scena chiave del film che vede Lois Lane intervistare il celebre supereroe (e fidanzato) Clark Kent. Il momento è carico di ironia, botta e risposta serrati e una notevole alchimia tra i due interpreti, David Corenswet e Rachel Brosnahan. Lois vs Clark: la clip Nella sequenza diffusa, Lois incalza Superman sulle sue recenti decisioni in costume, generando uno scontro verbale tanto acceso quanto carico di sottotesti personali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: Clark Kent e Lois Lane si scontrano in una nuova clip esclusiva del film

