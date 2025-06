Superlega | Borgorosso Moretti Marechiaro e Atletico Costa trionfano al Paolo Mazza

Una giornata di grande entusiasmo e sport al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, dove le finali di Superlega hanno premiato le formazioni più forti della stagione. Borgorosso, Moretti/Marechiaro e Atletico Costa hanno trionfato nelle rispettive categorie, confermando il talento e la passione che animano il calcio amatoriale locale. Un evento che ha unito competitività e solidarietà, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e la voglia di tornare presto in campo.

Borgorosso, MorettiMarechiaro e Atletico Costa sono le ultime vincitrici nelle finali Superlega al ‘ Paolo Mazza ’. Nella giornata di domenica il programma è iniziato con la partita dei ‘ragazzi speciali’ Casa & Lavoro e Format asd, poi la premiazione del capocannoniere calcio a 11 over 35 serie A e B. A seguire le finali, che hanno visto il dominio delle formazioni ferraresi su quelle polesane. Nell’ordine categoria calcio a 11 over 35 serie B Polisportiva Biancoazzurra contro MorettiMarechiaro, netta vittoria di quest’ultima con il punteggio di 4-1. Nella categoria calcio a 11 over 35 serie A, partita combattuta tra Borgorosso contro Umbertiana, finita in parità 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net